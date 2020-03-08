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08.03.20 13:38

Зеленський привітав жінок із Міжнародним жіночим днем

Президент України Володимир Зеленський привітав жінок з Міжнародним жіночим днем.

Зеленський привітав жінок із Міжнародним жіночим днем

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Зеленського в фейсбуці.

"У моєму дитинстві 8 Березня чоловіки дарували жінкам квіти й говорили про те, як своєю любов'ю, красою та турботою вони надихають "сильну стать" на подвиги. Але насправді жінки і самі здійснюють подвиги. Щодня.

Вони боронять Батьківщину, навчають дітей, лікують і рятують життя, керують компаніями, роблять наукові відкриття і створюють мистецтво. Примудряються поєднувати роботу, сім'ю, друзів, відпочинок, спорт, саморозвиток, благодійність та ще й пам'ятають, де ми, чоловіки, поклали свої речі.

Ми готові допомагати вам у всьому, щоб ви могли стати тими, ким бажає ваша душа. Адже ми вас любимо.

З Міжнародним жіночим днем! Нехай всі ваші мрії здійснюються", - йдеться в привітанні президента.

Зеленський привітав жінок із Міжнародним жіночим днем 01

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