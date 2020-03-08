14 березня в Києві відбудеться Марш патріотів до Дня добровольця

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в анонсі події на сторінці в фейсбуці.

"Ми, добровольці, ті, хто зупинили московську нечисть в той час, коли країна і армія були розграбовані та перебували на межі ліквідації, бачимо, як наші здобутки знову знищуються.

Тому закликаємо всіх, для кого Україна – понад усе, взяти участь в Марші патріотів до Дня добровольця. Долучитися може кожен!

Молебень за полеглими – о 10:00 на Михайлівській площі, формування колон - 11:00 там само.

Беріть з собою прапори бойових підрозділів та ваших волонтерських спільнот!

Чекаємо на Тебе!" - сказано в повідомленні.

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