Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
08.03.20 13:58

14 березня в Києві відбудеться Марш патріотів до Дня добровольця

14 березня відзначається День українських добровольців. У Києві цього дня відбудеться марш ветеранів російсько-української війни, і вони запрошують небайдужих українців приєднатися.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в анонсі події на сторінці в фейсбуці.

"Ми, добровольці, ті, хто зупинили московську нечисть в той час, коли країна і армія були розграбовані та перебували на межі ліквідації, бачимо, як наші здобутки знову знищуються.

Тому закликаємо всіх, для кого Україна – понад усе, взяти участь в Марші патріотів до Дня добровольця. Долучитися може кожен!
Молебень за полеглими – о 10:00 на Михайлівській площі, формування колон - 11:00 там само.
Беріть з собою прапори бойових підрозділів та ваших волонтерських спільнот!
Чекаємо на Тебе!" - сказано в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 14 березня в День добровольця ветерани підуть до російського посольства

14 березня в Києві відбудеться Марш патріотів до Дня добровольця 01

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100