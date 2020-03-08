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08.03.20 14:45

У літаку з хворою на коронавірус громадянкою Молдови були українці

Серед пасажирів рейсу Мілан-Кишинів, які перебували в салоні літака в безпосередній близькості від зараженої коронавірусом жінки, були громадяни України.

У літаку з хворою на коронавірус громадянкою Молдови були українці

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Newsmaker із посиланням на міністра охорони здоров'я Молдови Віоріку Думбревяну.

"За її словами, влада зв'язалася з 45 пасажирами того ж рейсу, які перебуваютьу зоні високого ризику інфікування. Їх поінформували про необхідність проходження карантину в домашніх умовах протягом 14 днів. Серед них є громадяни України", - зазначила вона.

Чиновниця не назвала кількість громадян України, які перебували на борту.

Пані міністр розповіла, що заражена жінка в Італії звернулася в лікарню ще 29 лютого з високою температурою. Станом на 4 березня у неї з'явився кашель, їй стало гірше, вона проходила курс лікування антибіотиками. Жінка перебуває в стабільно важкому стані.

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