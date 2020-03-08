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08.03.20 15:41

За добу в Ірані зафіксовано 49 випадків летального результату від коронавірусу, загальна кількість жертв - 194 людини

За останні 24 години в Ірані зафіксовано ще 49 випадків летального результату від коронавірусу. Кількість загиблих від захворювання досягла 194 людей.

За добу в Ірані зафіксовано 49 випадків летального результату від коронавірусу, загальна кількість жертв - 194 людини

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив представник Міністерства охорони здоров'я Ірану  Кіануш Джаханпур.

Загалом зафіксовано 6566 випадків захворювання.

Найбільше коронавірус зачепив Тегеран - 1539 випадків. Тим часом, зазначає "Сабах", понад 300 випадків відзначено в провінції Мазендаран - популярному районі для туристів на березі Каспійського моря.

"Мазендаран - нагорі списку (небезпечних районів. - Ред), оскільки (в цьому  випадку. - Ред.) не було введено необхідних обмежень на пересування всередині країни", - сказав Джаханпур.

Він зазначив, що хоча іранська влада, щоб стримати поширення коронавірусу, призупинила до початку квітня роботу шкіл і університетів, через швидкі свята буде спостерігатися зростання тих, хто подорожує, особливо в популярні райони на півночі Ірану.

Однак, повідомляє "Сабах", в низці іранських провінцій в Північному і Центральному Ірані вже заявили, що не здаватимуть житло туристам.

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Загалом, зазначає видання, на Близькому Сході відзначено понад 6,9 тис.випадків зараження коронавірусом.

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