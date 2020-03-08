Протягом 3 років Канада надасть 2 млн дол. на підтримку Нацполіції України

Про це повідомляє сайт міністерства закордонних справ Канади, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Міністр також оголосив про надання понад 2 мільйонів доларів США протягом трьох років з метою сприяння зміцненню потенціалу Національної поліції України у плануванні, здійсненні операцій, моніторингу та перегляді процесу реформування", - йдеться у повідомленні.

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Очільник зовнішньополітичного відомства Канади Франсуа-Філіпп Шампань зазначив, що ці кошти будуть надані в рамках процесу реформ, що здійснюється в Україні, у втіленні яких Києву активно допомагає Канада.