Протягом 3 років Канада надасть 2 млн дол. на підтримку Нацполіції України

Про це повідомляє сайт міністерства закордонних справ Канади, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Міністр також оголосив про надання понад 2 мільйонів доларів США протягом трьох років з метою сприяння зміцненню потенціалу Національної поліції України у плануванні, здійсненні операцій, моніторингу та перегляді процесу реформування", - йдеться у повідомленні.
Очільник зовнішньополітичного відомства Канади Франсуа-Філіпп Шампань зазначив, що ці кошти будуть надані в рамках процесу реформ, що здійснюється в Україні, у втіленні яких Києву активно допомагає Канада.