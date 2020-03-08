83% українців вважають, що головне завдання жінки - піклуватися про сім'ю, а чоловіка - заробляти гроші, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування "Роль жінки в українському суспільстві", яке провела соціологічна група "Рейтинг" у лютому 2020 року.

"Абсолютна більшість опитаних погоджуються з твердженнями, що найважливіше завдання жінки - дбати про дім і сім'ю (83%), і з тим, що найважливіше завдання чоловіка - це заробляти гроші (75%)", - йдеться в повідомленні.

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Водночас 78% погоджуються з тим, що жінки частіше, аніж чоловіки приймають рішення, виходячи зі своїх емоцій. 67% згодні з тим, що це допустимо, коли чоловіки плачуть (25% - не погоджуються), 68% згодні, що жінки мають менше свободи через сімейні обов’язки (27% - не погоджуються). З тезою, що жінки менше зацікавлені, аніж чоловіки у тому, аби обіймати відповідальні політичні посади, погоджується 51% (не згодні 34%). Натомість із твердженням, що жінки не мають відповідних знань та навичок для того, щоб обіймати відповідальні посади у політиці, не згодні майже дві третини опитаних, чверть опитаних згодні.

"Цікаво, що з тезами про те, що жінки частіше приймають свої рішення під впливом емоцій, про допустимість плачу чоловіків, про меншу кількість свободи у жінок через сімейні обов’язки та меншу зацікавленість жінок у відповідальних посадах, погоджувалися частіше саме жінки, а не чоловіки", - зазначили в "Рейтингу".

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Повідомляється також, що запитання про розподіл гендерних ролей дало наступні результати: на думку опитаних частіше у їхній сім’ї (парі) жінка займається приготуванням їжі (64%). Лише близько чверті зазначили, що ця роль у їхньому союзі розділена порівну. Обов’язки щодо виховання дітей та заняття господарськими справами також, на думку опитаних, покладено на жінок (52% та 43% відповідно). Водночас стосовно виховання дітей, на відміну від господарських справ, опитані дещо частіше зазначали, що ця роль розділена у їхній парі порівну. Стосовно наявності вільного часу відповіді розділилися наступним чином: стосовно жінок такої думки 33%, чоловіків - 30%, обох статей - 28%.

Натомість головування в сім’ї (парі) дещо частіше покладається на чоловіків. Такої думки дотримуються 39%, стосовно жінок так вважають 29%, і порівну розділяють цю роль також 29%. Понад половина опитаних вважають, що в їхній сім’ї (парі) більше заробляє саме чоловік, 23% - такої думки про жінок, 17% вважають, що обидва заробляють приблизно однаково.

"У динаміці з 2015 року спостерігається поступове зменшення кількості тих, хто вважає, що приготуванням їжі, господарством та вихованням дітей частіше займається жінка. Попри це зростає кількість тих, хто вважає, що жінки мають більше вільного часу, головують у сім’ї та заробляють більше грошей. Цікаво, що у розподілі таких ролей, як приготуванням їжі, заняття господарськими справами та виховання дітей, думки чоловіків не дуже відрізняються від думок жінок. Натомість стосовно головування в сім’ї та заробітку грошей спостерігається цілком протилежне бачення цих ролей в обох статей", - йдеться в пресрелізі.

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Опитування було проведене соціологічною групою "Рейтинг" упродовж 21-25 лютого 2020 року методом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face). Аудиторія: населення України віком від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, за регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність - 2 000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.