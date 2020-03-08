Іноземні дипломати взяли участь у Марші за права жінок у Києві: "Рівність є правом людини". ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про свою участь у заході дипломати повідомили в твіттері.
Зокрема, посол Канади в Україні Лариса Галадза оприлюднила у своєму мікроблозі фото з маршу разом з послами Великої Британії в Україні Меліндою Сіммонс та послом Німеччини в Україні Анке Фельдгузен з підписом "Міжнародні жінки у Києві на марші з нагоди Міжнародного жіночого дня".
International women at Kyiv’s #InternationalWomensDay2020 march! @MelSimmonsFCO @GermanyinUA pic.twitter.com/oEtnGqy8Y3— Larisa Galadza - Лариса Ґаладза (@LGaladza) March 8, 2020
Посольство Франції в Україні також повідомило у твіттері, що працівники диппредставництва разом з послом Етьєном де Понсеном беруть участь у Марші за права жінок у Києві.
L'ambassade de 🇫🇷 participe à la marche des femmes organisée à kiev ♀️ #8mars @francediplo #diplomatiefeministe #IWD2020 #GénérationÉgalité pic.twitter.com/J6yY4W3nwc— La France en Ukraine (@FranceenUkraine) March 8, 2020
А Представництво ЄС в Україні в Україні процитувало у мікроблозі посла Матті Маасікаса, який зазначив, що ЄС разом з міжнародними партнерами України підтримує український Марш за права жінок.
Разом з міжнародними партнерами України ЄС підтримує український #МаршЖінок. #Рівність є правом людини, а викорінення насильства над жінками має бути метою, яка об'єднує всіх нас. #МаршЖінок2020 pic.twitter.com/nQ5WK2w8eP— EU in Ukraine (@EUDelegationUA) March 8, 2020
"Рівність є правом людини, а викорінення насильства над жінками має бути метою, яка об'єднує всіх нас", - зазначив дипломат.