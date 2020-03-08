Унаслідок обстрілу найманців РФ сталася велика пожежа на позиціях біля Мар'їнки, - пресцентр ОС. ВIДЕО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

За свідченням командира одного з підрозділів, який обороняє Мар’їнку, російські окупанти відкрили вогонь по українських позиціях з великокаліберних кулеметів із застосуванням трасуючих та бронебійно-запалювальних боєприпасів. У результаті таких ворожих дій загорілася суха трава. Пожежа швидко поширилася на значну територію.

"Найімовініше стріляли трасуючими патронами. Внаслідок чого зайнявся сухостій в полі. Через сильний вітер пожежа швидко дійшла до наших позицій. Вогонь пошкодив трохи деревяні конструкції одного з наших опорників, але ми швидко загасили вогонь. Полум’я також впритул наблизилось до житлових будинків місцевих мешканців селища. Але завдяки оперативній роботі наших військових, пожежу вдалося локалізувати", - каже один із українських захисників.

Українським військовослужбовцям вдалося уберегти від займання також і покинуті будівлі Мар’їнки.

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"Зараз, окупанти практично щодня обстрілюють позиції українських військових на околицях Мар’їнки. Найчастіше ворог відкриває вогонь з кулеметів та гранатометів. Закидує наші позиції ВОГами".

За словами військових, обстріли посилюються з настанням сутінок.