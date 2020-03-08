США планують передати Україні патрульні катери типу Mark VI, - CNN. ФОТО

Про це CNN розповіло джерело в законодавчому органі США, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Український мілітарний портал.

Патрульні катери Mark VI (MK VI) здійснюють операції в затоках, річках, бухтах і прибережних ділянках моря. Їхнє головне завдання - гарантування безпеки торгових портів, об'єктів морської інфраструктури та підтримка операцій основних сил ВМС.

Зазвичай катери типу MK VI комплектуються двома командами по п'ять осіб, плюс 8 осіб з оглядової групи (загалом 18 осіб). Команда з десяти людей зазвичай складається з командира катера, двох рульових, двох механіків, двох операторів озброєння і двох стрільців.

Читайте також: Пентагон планує поставити Україні додаткове озброєння на $125 мільйонів, - CNN

На борту MK VI передбачено камбуз для приготування та зберігання їжі. Все це дозволяє патрульному катеру тривалий час діяти поза базою або десантним кораблем. На катері передбачено спальні місця для шести осіб. Автономність плавання залежить переважно від швидкості і запасів пального та води.