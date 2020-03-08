Те, що відбувається в Україні, ставить під сумнів майбутнє реформ, - Financial Times

Про це йдеться в статті Financial Times, що вийшла 8 березня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

Інвестори побоюються, що Зеленський відмовився від спроб перебудувати економіку і боротися з корупцією, ідеться у статті. Зокрема, пішли у відставку міністр фінансів Оксана Маркарова і генеральний прокурор Руслан Рябошапка, яких поважали як реформаторів, а також глава Мінекономіки Тимофій Милованов, який просував введення ринку землі.

Аналітик BlueBay Asset Management Тімоті Еш заявив газеті, що проглядаються зв'язки нового Кабміну "з олігархічними інтересами", а це викликає запитання, чи має намір президент продовжувати йти шляхом змін.

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Темп, у якому відбулися перестановки, "спантеличує", зазначає видання.

Колишній уряд готував угоду з Міжнародним валютним фондом за кредитною програмою на $ 5,5 млрд. Цей кредит розглядається міжнародними інвесторами як суттєва фінансова подушка для України, яка на шостому році війни з підтримуваними Росією сепаратистами стикається з величезними виплатами за зовнішнім боргом на тлі глобального економічного спаду, зазначає Financial Times.

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