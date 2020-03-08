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08.03.20 18:42

До оновленого списку JIT від України увійшли чотири представники Офісу генпрокурора

В Амстердамі 8 березня узгоджено і затверджено оновлений список членів Спільної слідчої групи (Joint Investigation Team, JIT) від України.

До оновленого списку JIT від України увійшли чотири представники Офісу генпрокурора

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Роботу міжнародної слідчої групи з розслідування катастрофи літака рейсу MH17, унаслідок якої загинули 298 цивільних осіб, продовжено.

До JIT входять представники правоохоронних органів п'яти країн: України, Нідерландів, Бельгії, Австралії та Малайзії.

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Від Офісу генерального прокурора до JIT увійшли чотири представники. Групу очолив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який на центральному рівні координує роботу з розслідування міжнародних злочинів.

Зазначається, що такий високий рівень в українській групі забезпечено вперше. "Всі ці кроки гарантують продовження розслідування щодо збиття "Боїнга" для єдиної мети – притягнення до відповідальності всіх винних у катастрофі: від тих, хто віддавав команди, до тих, хто їх виконував. Всі країни-члени JIT працюють над пошуком правди, і ми її знайдемо", - зазначив Гюндуз Мамедов.

Крім того, представники країн-членів JIT відвідали меморіал MH17, де вшанували пам'ять жертв авіакатастрофи.

Нагадаємо, посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов напередодні повідомив, що делегацію України, яка спостерігатиме за перебігом судових слухань у справі МН17 у Нідерландах, очолить заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов. Він же буде новим керівником української команди у Спільній групі з розслідування.

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Суд, пов'язаний із катастрофою літака "Боїнг 777" рейсу МН17, почнеться в Нідерландах 9 березня 2020 року.

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