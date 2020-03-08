Путінські сили продовжують нав'язувати Україні свій порядок денний, але істерика проросійських ЗМІ - ознака страху, - Яценюк

Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Путінські сили все з більшим тиском продовжують нав’язувати Україні свій порядок денний. "Страна" та інші ресурси проросійської пропаганди - частина потворного монстра, який шість років намагається влізти назад у свідомість українців", - зазначив він.

Він повідомив, що сьогодні вночі відомий проросійським спрямуванням ресурс "Страна.юа", а за ним і безліч проросійських інтернет-ресурсів, телеграм-каналів та експертів поширили про нього "статтю з переліком добірної геббельсівської брехні": "Але ця брехня не просто про мене і проти мене. Це про те, що путінські сили все з більшим тиском продовжують нав’язувати Україні свій порядок денний, продовжують дискредитувати Україну й українське, сіяти зневіру у власну державу, не довіряти і боятися".

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Україна боролася проти агресії, а Росія за допомогою інформаційної війни намагалася позбавити сенсу цю боротьбу, підкреслив Арсеній Яценюк: "Після Революції Гідності ми прагнули побудувати свою сильну державу, а рупори "русского мира" переконували нас у тому, що нас як нації ніколи не було і не буде".

"Тому будь-який прояв національного відродження викликатиме реакцію російської кисельовщини, а найменші спроби зупинити сповзання України до лап Росії - вереск і бризкання слиною найманих інформаційних кілерів", - підкреслив він.

Лідер НФ зазначив, що добре відчув це на собі: "Варто було мені погодитися на участь в ефірах загальнонаціональних каналів, як негайно з'явилися брехливі публікації проти мене від таких "стран". Їхня істерика - ознака страху".

Він нагадав, що в 2014 році уряд, який він очолював, не дав змоги Росії "захопити Україну економічно, енергетично, зброєю": "Не дав це зробити тоді. І робитиму все, щоб не дозволити зараз. Не дозволю брехати про себе".

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Арсеній Яценюк спростував інформацію, опубліковану в матеріалі, нібито він "пропонує свої послуги Зе-команді і зондує можливість призначення на посаду голови НБУ": "Відповідь: брехня".

Він спростував і тезу, що "восени намагався пробитися до уряду".

Брехнею він назвав і спроби перекласти відповідальність на уряд за початок війни: "Саме Путін напав на суверенну, незалежну країну, надіслав свої танки, бойовиків і кадрових вбивць, анексував Крим і розгорнув війну на сході України".

Щодо тези "Страни" про нібито відповідальність прем'єр-міністра за падіння курсу гривні, він підкреслив, що гривня і економіка впали через війну і розграбування попереднім урядом скарбниці. Зате його уряд зупинив падіння економіки, спричинене правлінням Януковича і війною: "Ми уникли дефолту. І з мінус 16% ВВП витягли розвиток економіки до плюсових показників вже у першому кварталі 2016 року. Але також варто знати, що за курс національної валюти несе відповідальність незалежний орган - Національний банк України", - підкреслив Арсеній Яценюк.

На закиди пропагандистів про нібито "заморожування зарплат і пенсій", він відповів: "Попри розграбований Януковичем бюджет і розв'язану Росією війну, яка вимагала термінового збільшення витрат на армію, уряд виплачував пенсії і зарплати, а вже у 2015 році підвищив мінімальну заробітну плату, зарплати для бюджетників і всі соціальні виплати. Також у надскладних умовах ми вдвічі знизили єдиний соціальний внесок, щоб роботодавці підняли офіційну зарплату своїм робітникам. Тому на ці закиди російських пропагандистів моя відповідь: брехня".

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Арсеній Яценюк спростував і слова "Страни" щодо "непосильних комунальних тарифів": "Ми вигнали з енергетичних ринків спонсорів таких "ресурсів", пережили енергетичну кризу, забезпечили енергетичну незалежність. Уряд захистив українців соціальною нормою на газ та субсидіями, які дозволили українським родинам без потрясінь пройти опалювальні сезони. Соціальна норма становила 3600 гривень, і субсидії отримувала половина країни".

Лідер НФ підкреслив, що згадані в матеріалі так звані корупційні скандали були частиною боротьби проти його уряду: "Саме такі "страни" поширювали брехню про міфічний "перший мільярд", вілли у Маямі, мій виїзд до Аргентини. Потім на цих же ресурсах публікувалися зізнання колишнього депутата Онищенка, який витратив 30 мільйонів доларів для дискредитації мене особисто".

"Член нашої політичної команди Микола Мартиненко вперше в історії сам склав депутатський мандат, відкриваючи слідству можливість дослідити всі обставини політично вмотивованих звинувачень проти нього. Закиди про корупційність - брехня і ще раз брехня", - наголосив Арсеній Яценюк.

"Ці так звані ЗМІ є насправді пособниками окупантів, диверсійним загоном орди, яка веде війну проти нашої країни. Їхня мета – знищити Україну зсередини. Бо вона для них чужа", - наголосив він.

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Арсеній Яценюк звернувся до українців: "Таку брехню вони розповсюджують про нашу країну, нашу історію, нашу боротьбу за незалежність. Кожен із вас є їхньою ціллю. Їхня мета - підірвати вашу віру. У себе і в усіх нас. Не вірте. Не піддавайтесь. Правда завжди сильніша".