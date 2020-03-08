Воїн ОС загинув унаслідок ворожих дій на Донбасі від початку доби, поранень зазнали ще шестеро, - пресцентр

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" два обстріли зафіксовано неподалік Опитного (15 мін із 82-мм мінометів, 15 пострілів зі станкових протитанкових гранатометів, 2 постріли з протитанкового ракетного комплексу) і один - поблизу Авдіївки (з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї).

Один обстріл противник зробив у районі оперативно-тактичного угруповання "Північ" із гранатометів різних систем поряд із населеним пунктом Хутір Вільний.

"Під час ворожих обстрілів українських позицій три наші захисники зазнали поранень", - повідомляють у пресцентрі.

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Також 8 березня російські окупанти обстріляли з протитанкового ракетного комплексу вантажний автомобіль одного з підрозділів ОС, що прямував до позицій українських військовослужбовців.

"Унаслідок влучання протитанкової керованої ракети один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще двоє зазнали поранень і один - бойового пошкодження", - уточнюють у пресцентрі.

Зазначається, що підрозділи ОС прицільними вогневими ударами дали адекватну відповідь противнику. Втрати ворога уточнюються.

Нагадаємо, 7 березня на Донбасі зафіксовано 6 ворожих обстрілів, втрат немає.

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