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08.03.20 20:14

Воїн ОС загинув унаслідок ворожих дій на Донбасі від початку доби, поранень зазнали ще шестеро, - пресцентр

Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню, застосовуючи заборонене озброєння.

Воїн ОС загинув унаслідок ворожих дій на Донбасі від початку доби, поранень зазнали ще шестеро, - пресцентр

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" два обстріли зафіксовано неподалік Опитного (15 мін із 82-мм мінометів, 15 пострілів зі станкових протитанкових гранатометів, 2 постріли з протитанкового ракетного комплексу) і один - поблизу Авдіївки (з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї).

Один обстріл противник зробив у районі оперативно-тактичного угруповання "Північ" із гранатометів різних систем поряд із населеним пунктом Хутір Вільний.

"Під час ворожих обстрілів українських позицій три наші захисники зазнали поранень", - повідомляють у пресцентрі.

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Також 8 березня російські окупанти обстріляли з протитанкового ракетного комплексу вантажний автомобіль одного з підрозділів ОС, що прямував до позицій українських військовослужбовців.

"Унаслідок влучання протитанкової керованої ракети один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще двоє зазнали поранень і один - бойового пошкодження", - уточнюють у пресцентрі.

Зазначається, що підрозділи ОС прицільними вогневими ударами дали адекватну відповідь противнику. Втрати ворога уточнюються.

Нагадаємо, 7 березня на Донбасі зафіксовано 6 ворожих обстрілів, втрат немає.

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