Досягнення миру на сході України вимагає всеосяжного процесу за повноправної участі жінок, - глава СММ ОБСЄ Чевік

Про це йдеться в заяві голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Ясара Халіта Чевіка, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу організації.

"Досягнення миру на сході України вимагає всеосяжного процесу за повноправної участіь жінок. Щодня ми стаємо свідками того, як жінки впливають на повсякденне життя, привносячи позитивні зміни як у самій Місії, так і на місцях, - зазначив Чевік. - Ми також бачимо, як по-різному конфлікт впливає на чоловіків і жінок, найчастіше лише посилюючи існуючу нерівність".

Посол Чевік підкреслив зусилля СММ щодо впровадження комплексного гендерного підходу у своїй роботі, звернувши особливу увагу на План дій щодо підтримки гендерної рівності. Ще багато чого треба зробити, але, за словами глави СММ, Місія завжди прагне враховувати гендерні аспекти у своїй діяльності і досягати збалансованого представництва осіб різної статі в колективі. Зазначається, що вже було посилено внутрішню структуру Місії та її щоденну діяльність, і глибшим стало розуміння всіх аспектів конфлікту.

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