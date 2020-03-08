Холодна погода, антибіотики і часник не допоможуть у разі коронавірусу, - ВООЗ спростовує поширені міфи

Про це йдеться в публікації Всесвітньої організації охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.

ВООЗ підкреслює:

коронавірус не передається через укуси комах;

перебування на вулиці в холодну і сніжну погоду не допоможе знищити коронавірус;

вживання часнику не допоможе захиститися від коронавірусу;

електричні пристрої для сушки рук не вбивають коронавірус, для профілактики треба обробляти руки спиртовмісними антисептиками або мити з водою і милом;

обробка тіла спиртом або хлорином не знищить коронавірус;

отримувати листи і посилки з Китаю або інших уражених країн безпечно;

на сьогодні немає підстав вважати, що заразитися коронавірусом можна від домашніх тварин, зокрема котів і собак;

вакцини від пневмонії не захищають від коронавірусу, антибіотики також безсилі;

регулярне промивання носа сольовим розчином не допоможе захиститися від вірусу SARS-CoV-2;

гарячі ванни не допоможуть захиститися від коронавірусу;

наразі не існує ліків, рекомендованих для профілактики або лікування коронавірусу.

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Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019 nCoV від людини до людини.

11 лютого новий коронавірус отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019.