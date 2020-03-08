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08.03.20 23:59

Холодна погода, антибіотики і часник не допоможуть у разі коронавірусу, - ВООЗ спростовує поширені міфи

Найефективніший спосіб захистити себе від нового коронавірусу - часто протирати руки спиртовою серветкою або мити їх водою з милом.

Холодна погода, антибіотики і часник не допоможуть у разі коронавірусу, - ВООЗ спростовує поширені міфи

Про це йдеться в публікації Всесвітньої організації охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.

ВООЗ підкреслює:

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Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019 nCoV від людини до людини.

11 лютого новий коронавірус отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019.

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