Українські прокурори як слухачі візьмуть участь у суді в справі про збитий MH17 у Нідерландах, - Офіс генпрокурора

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора, усі сторони підтвердили свою цілковиту готовність до співпраці.

Зокрема, заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов запевнив, що ця справа - один із ключових пріоритетів у діяльності органів прокураури, "тому національні правоохоронні органи не тільки готові ще ефективніше розслідувати злочин, а й якнайшвидше знайти всіх винних у трагедії для притягнення до кримінальної відповідальності".

Представники JIT домовилися про подальші кроки у своїй роботі, а також обговорили початок судового процесу, який стартує 9 березня в комплексі юстиції "Схіпхол". У суді як слухачі візьмуть участь і українські прокурори.

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Нагадаємо, посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов напередодні повідомив, що делегацію України, яка спостерігатиме за перебігом судових слухань у справі МН17 у Нідерландах, очолить заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов. Він же буде новим керівником української команди у Спільній групі з розслідування.

8 березня в Амстердамі узгоджено і затверджено оновлений список членів JIT від України. Від Офісу генерального прокурора до JIT увійшли чотири представники. Групу очолив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

Суд, пов'язаний із катастрофою літака "Боїнг-777" рейсу МН17, почнеться в Нідерландах 9 березня 2020 року.