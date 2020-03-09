Пацієнтку з підозрою на коронавірус госпіталізовано в Житомирі

Заступниця міського голови Марія Місюрова 8 березня підтвердила Житомир.info, що в інфекційне відділення міської лікарні надійшла пацієнтка, жителька Житомирської області, яка зараз проходить відповідне обстеження, інформує Цензор.НЕТ.

"Пацієнтка є, вона проходить обстеження, але остаточних даних поки немає. Поки що діагноз не підтверджується, тому що є клінічні ознаки, епідеміологічні ознаки. Тому на сьогодні впевнено неможливо сказати, але людина госпіталізована і перебуває на лікуванні. Забір аналізів зроблено, тому, думаю, за день-два ми знатимемо результат", - розповіла Марія Місюрова.

За її словами, пацієнтка – не житомирянка, поступила вона з області в інфекційне відділення лікарні №1, тому що саме цей медзаклад визначений госпітальною базою для лікування хворих з підозрою на коронавірус.

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Нагадаємо, в Україні поки зафіксували один випадок інфікування коронавірусом. Також відомо про 5 випадків зараження українців у світі: четверо заразилися на лайнері Diamond Princess і одна українка в Італії.