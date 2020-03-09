США наполягають на покаранні всіх винних у катастрофі MH17, - Держдеп

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це йдеться в заяві, поширеній Держдепом.

"Перед початком процесу ми нагадуємо про вимогу Ради Безпеки ООН про необхідність притягнення до відповідальності всіх причетних… Ми закликаємо всі держави докладати зусиль у співпраці задля встановлення правосуддя відповідно до резолюції Ради Безпеки ООН 2166", - наголошується в заяві.

У зовнішньополітичному відомстві США нагадали, що всі чотири особи, яким висунуті обвинувачення, є членами сил, що діють під керівництвом Росії на сході України.

Як підкреслили в Держдепі, суд у Нідерландах у справі MH17 "є критично важливим моментом у пошуку справедливості для родин та друзів 298 осіб, які втратили життя 17 липня 2014 року".

При цьому у Вашингтоні висловили цілковиту довіру правовій системі Нідерландів.

"Ми підтримуємо нинішню роботу Спільної слідчої групи у складі Нідерландів, Австралії, Бельгії, Малайзії та України. Ми знову закликаємо Росію припинити свою тривалу агресивну й дестабілізуючу діяльність в Україні", - наголошують у Держдепі.

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Нагадаємо, 8 березня в Амстердамі узгоджено і затверджено оновлений список членів JIT від України. Від Офісу Генерального прокурора в JIT увійшли чотири представники. Групу очолив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

Суд, пов'язаний з катастрофою літака Боїнг 777 рейсу МН17, почнеться в Нідерландах 9 березня 2020 року.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.

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Восени 2017 року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена ​​п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.

24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

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