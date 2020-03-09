Оцінку роботи уряду ми побачили на табло Верховної Ради, - Разумков про зміну Кабміну

Про це він сказав в інтерв'ю на каналі "Україна 24", яке було оприлюднено ввечері 8 березня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Говорячи про нещодавню відставку уряду, Разумков висловив думку, що "певною мірою відповідає дійсності" думка про те, що експрем'єр Олексій Гончарук "не зробив все те, чого очікували, про що говорили".

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"Саме тому ми побачили і оцінку діяльності уряду на табло Верховної Ради України, за це проголосувало доволі багато народних депутатів. Розуміючи всі ті виклики, які сьогодні стоять перед державою, розуміючи ту проблематику, розуміючи той темп реформ або іноді недостатньо відповідний темп реформ. Тому саме таке було ухвалено рішення і саме завдяки цьому ми отримали сьогодні вже новий уряд, і я дуже сподіваюся, що ефективність його буде більша", - сказав голова ВР.

Він додав, що сподівається, з огляду на "інформацію, яку ми всі мали, коли підходили до обрання спочатку прем'єр-міністра України, після цього - Кабінету міністрів України", що вони "зможуть впоратися з тими викликами, які сьогодні будуть перед ними стояти".