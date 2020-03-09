Зрив угоди з альянсом ОПЕК+: ціни на нафту впали на 30%, курс рубля в РФ обвалився до 73,29 за долар - найнижчого рівня з 2016 року

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Російська служба ВВС.

Найбільший виробник нафти Саудівська Аравія, яка входить до ОПЕК, оголосила про зниження офіційних цін, потім вартість марки Brent впала до 31 долара за барель, повідомляє Блумберг. До ранку котирування Brent становили 32,6 долара.

Через спалах коронавірусу на світовому ринку утворився надлишок нафти, але після зриву угоди виробники нафти прибрати його не зможуть. Крім того, більше не будуть діяти і попередні домовленості, тому з 1 квітня всі зобов'язання з обмеження виробництва нафти скасовуються.

В кінці лютого вартість Brent становила близько 50 доларів за барель, а 6 березня, після того, як стало відомо про розвал угоди ОПЕК про скорочення видобутку, вона впала на 9% і наблизилася до 45 доларів.

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Як зазначає Блумберг, це найстрімкіше падіння вартості нафти після 1991 року, коли тривала війна в Перській затоці. Агентство при цьому посилається на прогноз Goldman Sachs, згідно з яким котирування нафти можуть продовжити падіння і досягти показника від 20 до 30 доларів.

За даними агентств Блумберг і Рейтер, причиною зриву угоди з альянсом ОПЕК + (який включає в себе ОПЕК і ще кілька нафтовидобувних країн, в тому числі Росію), стала саме позиція Москви. Як повідомляли ЗМІ, російська влада виступила проти додаткового скорочення видобутку нафти.

Слідом за падінням цін на нафту вранці в понеділок різко просіли азіатські ринки: індекс Nikkei впав на 5%, гонконгський Hang Seng - на 3,5%, австралійський ASX 200 - більш ніж на 6%.

ОПЕК пропонував продовжити до кінця року чинну угоду про скорочення видобутку нафти (на 2,1 млн барелів порівняно з 2016 роком) і додатково скоротити видобуток на 1,5 млн барелів на добу в другому кварталі 2020 року.

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Росія при цьому не заперечувала проти продовження угоди, але не хотіла додаткового скорочення видобутку. Передбачалося, що країни ОПЕК зменшать виробництво нафти на 1 млн барелів з цього скорочення, а ще 500 тис. барелів припаде на інші країни, найбільша з яких - Росія.

Ціна нафти - один з головних показників для російської економіки, і від неї значною мірою залежить курс рубля.

На початку березня президент Володимир Путін зазначав, що тодішній рівень цін (50 доларів за барель) був прийнятним для Росії, оскільки бюджет країни збалансований при ціні в 42,4 долара за барель.

Падіння цін значно нижче цього показника може підірвати курс російської валюти. У суботу Центробанк Росії встановив курс рубля на рівні 67,5 руб. за долар США, а в понеділок російські ринки будуть закриті через вихідний день.

Слідом за падінням цін на нафту курс рубля на міжнародному валютному ринку обвалився. Долар виріс до 73,29 руб., і це найвища вартість американської валюти з березня 2016 року.

Деякі російські банки знизили курс рубля в ніч на понеділок. Наприклад, на сайті Альфа-Банку курс вказано на рівні 75 руб. Райффайзенбанк продає долари по 75,1 руб.

У понеділок вранці ЦБ повідомив, що протягом 30 днів не буде купувати валюту на внутрішньому ринку. Закупівля валюти потрібна, щоб поповнювати резерви в періоди відносно високих цін на енергоносії і водночас не допускати надмірного зміцнення рубля.