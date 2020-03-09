За минулий тиждень під час пожеж в Україні загинуло понад 30 осіб, на водних об'єктах - 7, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Від початку тижня зареєстровано 2 тис. 701 НП. У результаті вжитих заходів врятовано 46 осіб.

Ліквідовано 2 тис. 352 пожежі, врятовано на пожежах 31 особу та не допущено знищення вогнем 471 будівлі і 45 од. техніки. На пожежах загинула 31 особа, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 4 млн 492 тис. грн.

Упродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 239 виїздів, у ході яких виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 268 вибухонебезпечних предметів часів минулих війн.

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Протягом тижня на водних об’єктах загинуло 7 осіб.