РФ буде визнано відповідальною за загибель 296 осіб, - Геращенко про засідання суду у справі MH17

Про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в Нідерландах починається довгоочікуваний судовий процес у справі про збитий росіянами малайзійський Боїнг рейсу МН-17. Упевнений, що він закінчиться обвинувальним вироком і багатомільярдними позовами до РФ на користь сімей загиблих. Як не намагалася інформаційно-пропагандистська машина РФ брехати і обдурити весь світ цього разу їм це не вдалося. Зокрема, завдяки чітким і злагодженим діям української сторони", - йдеться в повідомленні.

За його словами, в 2014 році терористам хтось "злив" інформацію про те, що на вулицях Донеччини працюють веб-камери і їх відключили, проте були небайдужі місцеві жителі, які розповідали про пересування техніки і тих же "Буків", якими був збитий Малайзійський боїнг.

"Судовий процес у Нідерландах буде не швидким, але його результат можна передбачити вже заздалегідь - Російська Федерація та її військовослужбовці будуть визнані відповідальними за загибель 296 громадян різних країн, які загинули в нелюдських стражданнях. Російську Федерацію зобов'яжуть видати винних міжнародному трибуналу для відбування тривалих термінів тюремного ув'язнення. А також виплатити десятки мільйонів доларів за кожне втрачене життя. Я не маю щодо цього сумнівів!" - наголосив Геращенко.

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