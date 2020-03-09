"Не вважаю ні Медведчука, ні інших представників у коаліції своїми", - заступниця голови фракції "Слуга народу" Кравчук

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона розповіла в інтерв'ю "24 каналу".

Відповідаючи на запитання, чи заперечує вона те, що у "Слуги народу" є неформальна широка коаліція з ОПЗЖ, Кравчук відповіла: "Так, я заперечую. Я взагалі не спілкуюся з ОПЗЖ".

За її словами, вона не вважає "ні Медведчука, ні інших представників у коаліції своїми".

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"Наведу дуже простий приклад: найчастіше вони голосують проти наших ініціатив, але разом з іншими опозиційними фракціями: "Голосом", "Батьківщиною", "Європейської Солідарністю ". Ми ж їх не звинувачуємо в широкій або об'єднаній опозиції. Якщо подивитися, то набагато більше таких голосувань, коли вони голосують спільно з іншими фракціями. Я не бачу тут якихось підстав. Чому ми провели позачергове засідання? Ми перебуваємо в процесі розгляду земельного закону, де саме ОПЗЖ вже третій тиждень не сходить з екранів, не вимикає мікрофони і розповідає про ринок землі", - пояснила Кравчук.