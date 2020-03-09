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09.03.20 13:09

Найманці РФ від початку доби тричі обстрілювали позиції українських воїнів на Донбасі, втрат немає, - Міноборони

Російсько-окупаційні війська тричі відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил на Донбасі. Унаслідок обстрілу втрат серед українських воїнів немає.

Найманці РФ від початку доби тричі обстрілювали позиції українських воїнів на Донбасі, втрат немає, - Міноборони

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Від початку поточної доби, станом на 12:00 поки зафіксовано три збройні провокації з боку російсько-окупаційних військ. Так, о 08:40 ранку з боку Первомайська противник випустив п'ять мін 120-мм калібру в напрямку опорних пунктів українських військ біля Оріхового.

Далі об 11:00 ворог застосував міномети калібру 82 мм у районі Зайцевого, з витратою чотирьох боєприпасів.

Крім того, неподалік Широкиного з напрямку Саханки окупанти використали БПЛА, з якого скинули гранату ВОГ-17.

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