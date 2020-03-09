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09.03.20 13:14

Росії загрожує бюджетний дефіцит і девальвація через падіння цін на нафту, - Fitch

Падіння цін на нафту до $30 за барель загрожує Росії бюджетним дефіцитом і девальвацією.

Росії загрожує бюджетний дефіцит і девальвація через падіння цін на нафту, - Fitch

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Ведомости", про це повідомляє аналітик рейтингового агентства Fitch Дмитро Маринченко.

За його словами, Москва "навряд чи розраховувала на те, що нафтові ціни знизяться майже до $30".

"Ймовірно, це дуже неприємний сюрприз і для тих, хто ухвалював рішення про вихід з угоди (ОПЕК+)", - сказав він.

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Вартість нафти марки Brent відразу після відкриття торгів 9 березня впала більш ніж на 30%. Травневі ф'ючерси Brent на Інтерконтинентальній біржі торгувалися на рівні $ 35,6 за барель (-27%). Квітневі ф'ючерси WTI коштували $ 32,6 за барель (-26,5%).

Причиною падіння став розвал угоди ОПЕК + про скорочення видобутку. Переговори країн - експортерів нафти 6 березня завершилися провалом, бо сторонам не вдалося домовитися про продовження або укладення нової угоди. Слідом за нафтою обвалився курс рубля. Курс долара на 11.10 перевищив 74,9 руб., Курс євро - 85,6, випливає з даних Investing.

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