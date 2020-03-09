У Білорусі зафіксовано ще три нові випадки коронавірусу, місія МВФ скасувала візит до країни

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Захід", троє пацієнтів у Білорусі показали позитивний результат РНК коронавірусу.

За словами міністра охорони здоров'я Білорусі Володимира Караніка, йдеться про "контакти першого рівня" - людей, які безпосередньо контактували з уже хворими, які на період карантину були поміщені в медичні заклади і там проходили обстеження.

"Якщо їхні повторні тести дадуть позитивний результат, то ми зможемо говорити про те, що кількість хворих у Білорусі дійшла до 9 осіб. Поки що ми чекаємо підтвердження результату їхніх аналізів", - сказав Каранік.

У місії МВФ зі свого боку зазначили, що візит місії перенесено на невизначений термін через ситуацію з коронавірусом у світі.

"Місія переноситься на невизначений термін. Це пов'язано з обмеженнями на переміщення співробітників фонду, які введені у зв'язку із ситуацією навколо коронавірусу в світі", - поінформували в представництві.

Раніше планувалося, що традиційна оглядова місія МВФ працюватиме в Мінську 19-30 березня.

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