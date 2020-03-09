У суді розповіли, як вручили 4 найманцям РФ повідомлення про виклик на засідання щодо MH17

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Як відомо, у понеділок у Нідерландах почалися судові слухання щодо катастрофи авіалайнера Малайзійських авіаліній. Звинувачення висунуті проти трьох громадян Росії: Сергія Дубинського, Ігоря Гіркіна та Олега Пулатова, а також громадянина України Леоніда Харченка

Одному з них – Пулатову – повістку вдалося вручити офіційними каналами.

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"23 січня Росія повідомила, що Пулатов з’явився в російському суді Ульяновська і йому була передана в руки повістка", - повідомив під час слухань головуючий суддя Хендрік Стейнхаюс.

Цей підозрюваний, колишній російський військовий, представлений у суді в Нідерландах також командою адвокатів.

Двоє інших росіян, Дубинський та Гіркін, були викликані до суду за місцем реєстрації, але на засідання не з’явилися, а Харченка не було куди викликати, оскільки він проживає у непідконтрольному Україні Донецьку.

Однак слідча група змогла переконатися, що всі троє отримали виклики, проконтролювавши це через соцмережі та месенжери.

Так голова розвідки "ДНР", ветеран ГРУ РФ Дубинський намагався сховатися від слідчої групи, але залишив у інтернеті сліди того, що він в курсі про суд. Окрім офіційної повістки, йому надіслали повідомлення через WhatsApp, на Skype у Facebook. WhatsApp повідомлення були переглянуті та емейл (із повісткою) – відкритий, розповів суддя.

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"Із ним також зв’язалися телефоном. Чоловік відповів, що він не Дубинський і більше не брав слухавку, але експерти визначили, що це голос Дубинського, використавши інші записи його розмов", - розповів суддя Стейнхаюс.

Найскладніше було доставити повістку Харченко, який в 2014 році переїхав до Донецька, через що Україна не мала можливості викликати його в суд для вручення повістки. Цьому наймита РФ слідчі у справі МН17 також надсилали повідомлення про місце і дату суду через різні месенджери, і врешті-решт змогли дістати його через мережу "Вконтакте", куди йому прислали приватне повідомлення.

"Посилання на повідомлення про суд було відкрите 19 липня з айпі-адреси в Донецьку. 20 липня профіль був видалений з мережі ВК", - повідомив суддя Стейнхаюс.

Нагадаємо, сьогодні відбувається перше засідання суду у справі МН17.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.

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Восени 2017 року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена ​​п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.

24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

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Суд, пов'язаний з катастрофою літака Боїнг 777 рейсу МН17, почнеться в Нідерландах 9 березня 2020 року.