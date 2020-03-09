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09.03.20 14:39

У Запоріжжі померла дівчинка, на яку впала 200-кілограмова скульптура в парку

У запорізькій лікарні померла десятирічна дівчинка, на яку 8 березня в парку "Дубовий Гай" впала 200-кілограмова скульптура. Поліція відкрила кримінальне провадження.

У Запоріжжі померла дівчинка, на яку впала 200-кілограмова скульптура в парку

Про це повідомила пресофіцер ГУНП у Запорізькій області Катерина Людвік, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"За попередньою інформацією, дитина залізла на скульптуру, яка була не закріплена. Дерев'яна конструкція впала на дівчину. Поліція розпочала розслідування за двома статтями 367 та 115 Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

Як повідомлялося, трагедія сталася вчора, 8 березня, у комунальному парку "Дубовий Гай". Дитину госпіталізували до обласної лікарні, вона була непритомна.

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