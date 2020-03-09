Шмигаль затвердив посилений план боротьби з поширенням коронавірусу в Україні

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Урядовий портал за підсумками засідання урядового антикризового штабу з протидії його поширенню в Україні в понеділок.

Прем`єр-міністр доручив керівникам відомств переглянути запаси держрезерву на предмет забезпечення засобами індивідуального захисту населення з урахуванням тримісячної потреби і до 11 березня визначити обсяг коштів, необхідний для поповнення держрезерву. Він також доручив подати інформацію про вітчизняних виробників індивідуальних засобів захисту та з’ясувати, чи здатні вони забезпечити попит населення та медзакладів на індивідуальні засоби захисту. Керівник Антимонопольного комітету України має забезпечити виконання закону про економічну конкуренцію і захист прав пацієнтів під час роздрібної торгівлі засобами захисту.

Міністерству охорони здоров'я наказано розробити комунікаційний план з визначення алгоритмів дій, якщо будуть виникати випадки коронавірусу, і довести його до відома місцевих органів влади, а також відпрацювати питання створення мережі центрів з контролю і профілактики захворювань.

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Шмигаль також доручив передбачити огляд медперсоналом або співробітниками Держприкордонслужби всіх, хто прибуває в Україну з-за кордону і через контрольні пункти в'їзду-виїзду з тимчасово окупованих територій Донбасу і Криму. Крім цього, доручено забезпечити чергування в пунктах пропуску реанімаційних і медичних автомобілів.

До 11 березня Міністерство охорони здоров'я і Міністерство фінансів України зобов'язані подати пропозиції щодо збільшення фінансування на закупівлю лабораторними центрами МОЗ виробів медичного призначення, засобів індивідуального захисту та діагностичних матеріалів, а також тест-систем для визначення коронавірусу.