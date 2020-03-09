Через коронавірус в Італії спалахнули тюремні бунти, шестеро загиблих

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Lb.ua, про це пише Corriere Della Sera, заворушення почалися в неділю після того, як ув'язненим оголосили про заборону на відвідування рідними і близькими.

У в'язниці міста Модена бунт призвів до людських жертв. Близько 60 осіб підпалили в'язницю, щоб спробувати втекти, після чого захопили будівлю, включно з лазаретом. Там засуджені знайшли метадон та інші наркотики.

У результаті, коли силовики увійшли до в'язниці, вони виявили близько 20 в'язнів у стані сильного наркотичного сп'яніння. Двох урятувати не вдалося, вони померли від передозування. Ще одна людина загинула, надихавшись диму.

Після того, як решту в'язнів перевели в інші будівлі, померли ще три людини. Причина цих смертей ще не встановлена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу в Італії від ускладнень коронавірусу померли 133 людини

Під час бунту постраждали троє співробітників в'язниці і семеро медиків.

Голова пенітенціарної роботи Італії Франческо Базентіні повідомив, що бунти почалися в Салерно, на півдні країни, після чого їх підтримали в'язні в Модені, Неаполі, Фрозіноне, Павії, Фоджі.

Ситуацію вдалося взяти під контроль до вечора неділі.