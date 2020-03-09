У мешканця Чернівців повторно діагностували коронавірус: його огляне лікар ВООЗ, - ОДА

Про це повідомляє заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак, передає Цензор.НЕТ із посиланням на UA: Буковина.

У чоловіка, що заразився, температура до 37,6 градусів.

"39-річному чоловікові повторно провели тест - коронавірус підтвердився", - сказала Гусак.

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Вона додала, що медики проведуть 10 березня консиліум, на якому ухвалять рішення, як далі лікувати пацієнта. На цьому етапі хворому надають симптоматичне лікування. 11 березня його огляне лікар Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Нагадаємо, 3 березня в Чернівцях було зафіксовано перший в Україні випадок коронавірусу.