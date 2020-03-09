Президент Португалії добровільно пішов на двотижневий карантин через спалах коронавірусу

Про це повідомляє Euro Weekly News, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що 71-річний португальський президент буде під наглядом у своєму будинку протягом 2 тижнів у разі зараження коронавірусом. Зараз у нього немає симптомів хвороби.
Ді Соуза вирішив самоізолюватись, бо минулого тижня він зустрічався з учнями школи на півночі Португалії, яку через деякий час після цього закрили через підтверджений випадок зараження коронавірусом.
На сайті президента Португалії повідомили, що ні хворий школяр, ні його клас не брали участь у зустрічі з главою держави. При тому що у нього немає симптомів зараження небезпечною інфекцією, ді Соуза все-таки вирішив добровільно дотримуватися вимог МОЗ, щоб "подати іншим хороший приклад".
Крім того, на таке рішення португальського президента вплинув і той факт, що йому зараз вже 71 рік.