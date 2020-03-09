Президент Португалії добровільно пішов на двотижневий карантин через спалах коронавірусу

Про це повідомляє Euro Weekly News, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що 71-річний португальський президент буде під наглядом у своєму будинку протягом 2 тижнів у разі зараження коронавірусом. Зараз у нього немає симптомів хвороби.

Ді Соуза вирішив самоізолюватись, бо минулого тижня він зустрічався з учнями школи на півночі Португалії, яку через деякий час після цього закрили через підтверджений випадок зараження коронавірусом.

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На сайті президента Португалії повідомили, що ні хворий школяр, ні його клас не брали участь у зустрічі з главою держави. При тому що у нього немає симптомів зараження небезпечною інфекцією, ді Соуза все-таки вирішив добровільно дотримуватися вимог МОЗ, щоб "подати іншим хороший приклад".

Крім того, на таке рішення португальського президента вплинув і той факт, що йому зараз вже 71 рік.