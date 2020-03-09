Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
09.03.20 16:50

Іноземець із дипломатичним паспортом Гвінеї-Бісау намагався вивезти до Угорщини партію контрабандних сигарет, - Держприкордонслужба. ФОТО

Сьогодні в пункті пропуску "Тиса" прикордонники Чопського загону завадили переміщенню через кордон партії контрабандних сигарет, яку перевозив іноземець з дипломатичним паспортом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Іноземець із дипломатичним паспортом Гвінеї-Бісау намагався вивезти до Угорщини партію контрабандних сигарет, - Держприкордонслужба 01

Контрабандні сигарети знайшли у конструктивних порожнинах легкового автомобіля "Audi" німецької реєстрації. Водій транспортного засобу, громадянин Республіки Гвінея-Бісау, надав на контроль дипломатичний паспорт.

Під час проведення контрольних операцій у прикордонного наряду виникли сумніви щодо законності намірів іноземця, який прямував з України до Угорщини, тому його автомобіль скерували на поглиблену перевірку. Під час проведення огляду прикордонники спільно з митниками виявили в автівці іноземця близько 1500 пачок сигарет з акцизними марками України.

Іноземець із дипломатичним паспортом Гвінеї-Бісау намагався вивезти до Угорщини партію контрабандних сигарет, - Держприкордонслужба 02

Також читайте: За пів року СБУ конфіскувала контрабанди на 140 млн грн: засуджено 29 осіб, - Баканов

Іноземець із дипломатичним паспортом Гвінеї-Бісау намагався вивезти до Угорщини партію контрабандних сигарет, - Держприкордонслужба 03

Сигарети були заховані у спеціально виготовленому тайнику у задньому бампері та у сидіннях автівки. Аби дістатися до схованок, правоохоронцям довелося демонтувати декоративну обшивку та додаткові каркаси, під якими замаскували тютюн.

Іноземець із дипломатичним паспортом Гвінеї-Бісау намагався вивезти до Угорщини партію контрабандних сигарет, - Держприкордонслужба 04

Читайте також: Прикордонники виявили 2 тис. пачок контрабандних сигарет в автомобілі на кордоні з Румунією

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100