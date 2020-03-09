Іноземець із дипломатичним паспортом Гвінеї-Бісау намагався вивезти до Угорщини партію контрабандних сигарет, - Держприкордонслужба. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Контрабандні сигарети знайшли у конструктивних порожнинах легкового автомобіля "Audi" німецької реєстрації. Водій транспортного засобу, громадянин Республіки Гвінея-Бісау, надав на контроль дипломатичний паспорт.

Під час проведення контрольних операцій у прикордонного наряду виникли сумніви щодо законності намірів іноземця, який прямував з України до Угорщини, тому його автомобіль скерували на поглиблену перевірку. Під час проведення огляду прикордонники спільно з митниками виявили в автівці іноземця близько 1500 пачок сигарет з акцизними марками України.

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Сигарети були заховані у спеціально виготовленому тайнику у задньому бампері та у сидіннях автівки. Аби дістатися до схованок, правоохоронцям довелося демонтувати декоративну обшивку та додаткові каркаси, під якими замаскували тютюн.

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