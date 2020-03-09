Лише один із групи українських прокурорів в JIT був "у темі", він залишився, хоча не проходив переатестацію, - Мамедов

Про це розповів заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов у судовому комплексі Схіпхол, де проходять перші слухання у справі МН17, передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

"З прокурорів, які здійснювали процесуальний нагляд у національному судочинстві, лише один прокурор був "у темі" та мав достатні знання, і він лишився у міжнародній слідчій групі. Але він зараз працює там як державний службовець (вже не маючи статусу прокурора — ред), як заступник начальника відділу (в Офісі генпрокурора — ред)", — заявив він.

Мамедов не уточнив прізвище прокурора, про якого йдеться, однак наімовірніше — це Олег Пересада.

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Він наголосив, що прокурор не провалив переатестацію до оновленої прокуратури, а взагалі не виявив бажання брати участь у конкурсі.