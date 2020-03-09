Справу МН17 треба дорозслідувати в Україні, зокрема щодо ролі Цемаха, - прокурор Фердінандуссе

Про це передає журналіст НВ Іван Верстюк зі Схіпхолу, де відбувається засідання Окружного суду Гааги, інформує Цензор.НЕТ.

"В Україні треба провести деякі (додаткові. - Ред.) розслідування. Розслідування ролі Володимира Цемаха не зайшло досить далеко, тому що Російська Федерація зажадала його видачі", - говорить під час засідання прокурор Вард Фердінандуссе.

Володимир Цемах, за даними слідства, керував ППО прокремлівських терористів, до складу якої входив російський ЗРК "Бук", який збив у небі над Донбасом пасажирський лайнер. Під час спецоперації Цемаха вивезли з окупованої території Донбасу. Українська влада 7 вересня 2019 року видала Цемаха Росії в рамках обміну полоненими. Після цього Нідерланди перекваліфікували статус Цемаха зі свідка на підозрюваного.

Читайте також: Справа MH17: Росія повідомила тільки одному підозрюваному про початок судового процесу

"Роль України в цьому процесі важлива, оскільки ми розслідували це кримінальне провадження і продовжуємо розслідувати", - сказав під час брифінгу перед українськими журналістами біля будівлі суду в Схіпхолі замгенпрокурора Гюндуз Мамедов.

Він пообіцяв забезпечити розслідування щодо всіх осіб, причетних до вбивства пасажирів рейсу МН17.

"Всі документи про причетність чотирьох осіб, нині обвинувачених судом передано (нідерландській прокуратурі. - Ред.), документів досить", - зазначив заступник генпрокурора.

Також читайте: Слідство продовжує встановлювати інших відповідальних за трагедію МН17, - глава Спільної слідчої групи Вестербеке

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

В Амстердамі 8 березня 2020 року узгоджено і затверджено оновлений список членів JIT від України. Від Офісу генерального прокурора в JIT увійшли чотири представники. Групу очолив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який на центральному рівні координує роботу з розслідування міжнародних злочинів.

9 березня 2020 року відбувається перше засідання суду у справі МН17. На засідання не з'явився жоден з підозрюваних. Однак прокурор Фердінандуссе повідомив, що фізична відсутність обвинувачених у залі суду або їхня відмова брати участь у судовому процесі не завадить встановити правду в справі MH17 і винести справедливий вирок.