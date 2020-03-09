Перші випадки коронавірусу підтвердили в Албанії

Як повідомили в міністерстві охорони здоров'я Албанії, хворі у стабільному стані і не мають ускладнень, пише Цензор.НЕТ із посиланням на РТС.

Зазначається, що медичні працівники Албанії обстежили вже близько 60 осіб з підозрою на коронавірус, але підтверджених випадків не було.

Сьогодні на позачерговому засіданні уряд прем'єр-міністра Еді Рамі вирішило вжити деякі заходи, зокрема призупинити заняття у всіх школах упродовж наступних двох тижнів.

Після засідання кабінету міністрів Рама сказав, що було вирішено призупинити всі рейси в північну Італію до 3 квітня і скасувати всі публічні рейси до цієї дати.

Читайте: У літаку з хворою на коронавірус громадянкою Молдови були українці

Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

11 лютого новий коронавірус отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019.