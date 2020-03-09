Від початку доби 9 березня ворог 8 разів порушив перемир'я. Один воїн зазнав бойової травми, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Три обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

поруч із населеними пунктами Широкине і Гнутове - з БПЛА ворог скинув ВОГ-17;

поблизу Водяного - з міномета калібру 82 мм - 4 міни, а також зафіксовано 4 постріли зі станкового протитанкового гранатомета.

П'ять обстрілів противник зробив у районі оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

неподалік Оріхового - з міномета калібру 120 мм противник випустив 5 мін;

поблизу Зайцевого - з 82-мм міномета - 4 міни;

в районі населених пунктів Новолуганського, Луганського й Авдіївки - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Слід зазначити, що противник, нехтуючи правилами Міжнародного гуманітарного права, здійснив обстріл санітарного автомобіля. Тому за допомогою безпілотних літальних апаратів ворог скинув два заряди ВОГ-17 на дах транспортного засобу, який мав маркування емблеми Червоного хреста.

Сьогодні, 09 березня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав бойового ураження".

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