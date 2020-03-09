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09.03.20 19:43

Мер Дніпра Філатов закликав Кабмін зупинити другий етап медреформи

Мер Дніпра Борис Філатов вважає, що реформування медицини в Україні зірвано, і переформатування вторинної ланки, яке має розпочатися 1 квітня, не можливе.

Мер Дніпра Філатов закликав Кабмін зупинити другий етап медреформи

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Dnepr.info.

На думку Філатова, цей процес необхідно відкласти мінімум на рік - підготувавши чіткий план і визначивши опорні лікарні в українських містах. Зараз же держава має гарантувати фінансування заробітних плат лікарям, придбання ліків та забезпечення лікарень - у вигляді субвенцій із центрального бюджету.

"Сотні лікарень у різних містах ризикують залишитися без засобів і перспектив, а пацієнти - без медичної допомоги. Країна не готова до цього, а час - втрачено. Я звертаюся до президента, прем'єр-міністра та оновленого складу уряду - перш ніж щось впроваджувати, переконайтеся, що воно працює як треба. Переконливо прошу запобігти зупинці роботи лікарень і поліклінік", - сказав мер Дніпра.

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