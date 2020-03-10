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10.03.20 09:02

Податкова міліція Києва ліквідувала конвертцентр, до діяльності якого причетні понад 300 підприємств. ФОТО

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м.Києві під процесуальним керівництвом прокуратури м.Києва зупинили роботу потужного міжрегіонального конвертаційного центру. Це вже сьомий конвертцентр, робота якого припинена столичною податковою міліцією від початку року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

Податкова міліція Києва ліквідувала конвертцентр, до діяльності якого причетні понад 300 підприємств 01

У межах розслідування кримінального провадження за ст. 212 КК України була встановлена ​​група осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки незаконні послуги з переведення безготівкових грошових коштів у готівку, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту.

Для реалізації злочинних намірів фігуранти створили та/або придбали низку підконтрольних компаній, на рахунки яких клієнти конвертаційного центру - підприємства реального сектору економіки переказували гроші нібито за придбані товари, отримані послуги або виконані роботи.

Надалі фігуранти знімали ці кошти з рахунків підконтрольних підприємств готівкою через каси банків і повертали замовникам конвертації за мінусом 10% від суми, які були винагородою зловмисникам за надання незаконних послуг.

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Податкова міліція Києва ліквідувала конвертцентр, до діяльності якого причетні понад 300 підприємств 02

У такий спосіб протягом 2018-2020 рр. було проконвертовано 162 млн грн.

На підставі постанов суду проведено обшуки в офісних приміщеннях, а також за місцем проживання одного з фігурантів, за результатами яких з незаконного обігу вилучено майже 3,3 млн грн готівкою, 303 печатки підконтрольних підприємств, засоби зв'язку, реєстраційні документи та первинну фінансово-господарську документацію, факсиміле підписів, комп'ютерну техніку та електронні носії інформації з даними про протиправну діяльність.

Податкова міліція Києва ліквідувала конвертцентр, до діяльності якого причетні понад 300 підприємств 03

Триває слідство.

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