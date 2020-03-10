Податкова міліція Києва ліквідувала конвертцентр, до діяльності якого причетні понад 300 підприємств. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

У межах розслідування кримінального провадження за ст. 212 КК України була встановлена ​​група осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки незаконні послуги з переведення безготівкових грошових коштів у готівку, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту.

Для реалізації злочинних намірів фігуранти створили та/або придбали низку підконтрольних компаній, на рахунки яких клієнти конвертаційного центру - підприємства реального сектору економіки переказували гроші нібито за придбані товари, отримані послуги або виконані роботи.

Надалі фігуранти знімали ці кошти з рахунків підконтрольних підприємств готівкою через каси банків і повертали замовникам конвертації за мінусом 10% від суми, які були винагородою зловмисникам за надання незаконних послуг.

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У такий спосіб протягом 2018-2020 рр. було проконвертовано 162 млн грн.

На підставі постанов суду проведено обшуки в офісних приміщеннях, а також за місцем проживання одного з фігурантів, за результатами яких з незаконного обігу вилучено майже 3,3 млн грн готівкою, 303 печатки підконтрольних підприємств, засоби зв'язку, реєстраційні документи та первинну фінансово-господарську документацію, факсиміле підписів, комп'ютерну техніку та електронні носії інформації з даними про протиправну діяльність.

Триває слідство.

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