Суд Болгарії переніс розгляд скарги про екстрадицію підозрюваного в убивстві Гандзюк Левіна в Україну

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондентка hromadske із зали суду.

Підозрюваний спочатку просив присутності на засіданні українського адвоката, а згодом відмовився від болгарського.

"Я хочу, щоб він (болгарський адвокат — ред.) зробив для мене все, але я не хочу аби на нього лягала така відповідальність. Я підтримую його скаргу, але відмовляюся від нього. Нехай держава (Болгарія - ред.) надасть мені іншого", — сказав Олексій Левін.

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Болгарський адвокат Олексія Левіна Кирил Топалов підтримав підзахисного та зауважив, що він недостатньо компетентний у даній справі та правильніше було б, якби на засіданні був присутній український захисник. Прокурор апеляційної прокуратури Йовіта Грігорова просила розглянути скаргу.

В суді наголосили, що наразі такої можливості немає, оскільки відсутня відповідна домовленість між українською та болгарською сторонами. Також було зазначено, що болгарська сторона направила до Міністерства юстиції України відповідний запит і наразі чекає відповіді.

Судді вислухали усі сторони та перенесли засідання на 11 березня. Тоді Олексію Левіну мають надати нового болгарського захисника.

Зазначимо, що наприкінці січні Районний суд Бургасу взяв під варту Левіна (Москаленка) на 40 днів. Відтак з дня на день цей термін завершується.

В Офісі генерального прокурора України зазначили, що роблять усе можливе для найшвидшої екстрадиції Левіна до України.

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