Апеляційний процес у справі нацгвардійця Марківа в Італії заблоковано через коронавірус, - адвокат Рапетті

Інформацію підтвердили Радіо Свобода адвокати засудженого, передає Цензор.НЕТ.

Через епідемію COVID-19 у цій країні й запровадження надзвичайних заходів щодо непоширення вірусу італійський уряд постановив припинити діяльність судових органів до 31 березня.

До того ж регіон Ломбардія і його обласний центр Мілан від 8 березня оголошені "червоною зоною" на карантині. Там закриті навчальні, культурні, розважальні заклади, не працюють багато установ, а людей закликають залишатися в домівках і не виходити без нагальної потреби.

"Не можна нічого сказати, бо на апеляційному процесі суд присяжних складається не просто із суддів, а з присяжних, пересічних людей, тому через обмежувальні заходи процес заблокований", – сказала Донателла Рапетті, одна з адвокатів нацгвардійця Марківа.

Читайте також: "Неправильне місце": в парламенті Італії показали фільм про засудженого нацгвардійця Марківа

Сторона захисту подала апеляційне клопотання до суду в листопаді 2019 року. Тоді правники висловлювали сподівання, що навесні мав би початися розгляд апеляційної справи. Нині, за словами Рапетті, можна сподіватися на червень, але все залежить від ситуації довкола епідемії.

Із метою запобігати поширенню вірусу в пенітенціарних закладах Італії засудженим тимчасово заборонили побачення з рідними й іншими особами, натомість збільшили кількість часу на телефонні розмови. Як повідомила Радіо Свобода мати нацгвардійця Оксана Максимчук, тепер вона і дружина можуть говорити з Віталієм не шість, а вісім разів на тиждень по 10 хвилин. Дозволена лише передача харчів і необхідних речей для ув’язненого. "Тільки сумки забирають, усі в масках, рукавичках. Почекала дві хвилини, поки моя передача пройшла контроль, – і повернулася, побачення наразі заборонені", – розповіла Оксанад Максимчук, яка минулої суботи їздила до в’язниці.

Нагадаємо, 12 липня минулого року італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона звинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Однак адвокати Марківа вимагали звільнення українця за браком доказів.