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09.03.20 20:51

Тисячі американців помирають щороку від грипу і ніхто нічого не закриває, - Трамп порівняв смертність від грипу і коронавірусу

Президент США Дональд Трамп закликав співвітчизників замислитися над тим, що звичайний грип щороку забирає десятки тисяч життів, і при цьому ніхто не вживає якихось екстрених заходів.

Тисячі американців помирають щороку від грипу і ніхто нічого не закриває, - Трамп порівняв смертність від грипу і коронавірусу

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Отже, торік 37 тис. американців померло від звичайного грипу. Звичайний показник у нашій країні: від 27 тис. до 70 тис. смертей від грипу на рік. І ніхто нічого не закриває, життя й економіка йдуть своєю чергою", - написав Трамп у своєму Твіттері.

"Станом на сьогодні у нас 546 підтверджених випадків зараження коронавірусом, 22 особи померло. Подумайте про все це", - додав президент США.

Демократи часто звинувачують Трампа в неефективних заходах щодо захисту населення від коронавірусу. Президент США зобсім не згоден з такою критикою.

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