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09.03.20 21:28

Найманці РФ із гранатометів прицільно обстріляли житлові будинки у Верхньоторецькому, - пресцентр ОС. ФОТОрепортаж

На Донбасі російські окупанти прицільним вогнем із гранатометів різних систем обстріляли будинки мирних жителів населеного пункту Верхньоторецьке.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Найманці РФ із гранатометів прицільно обстріляли житлові будинки у Верхньоторецькому, - пресцентр ОС 01

Внаслідок обстрілу ушкоджень зазнали 8 будинків, у будинках ударною хвилею вибито вікна і посічено уламками покрівлю дахів.

Крім того, в одному з приміщень унаслідок потрапляння палаючих уламків гранат виникла пожежа. Військовослужбовці ООС спільно з представниками ДСНС пожежу вчасно локалізували і ліквідували.

Найманці РФ із гранатометів прицільно обстріляли житлові будинки у Верхньоторецькому, - пресцентр ОС 02

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Найманці РФ із гранатометів прицільно обстріляли житлові будинки у Верхньоторецькому, - пресцентр ОС 03

На щастя, ніхто з мешканців пошкоджених будинків не постраждав.

Найманці РФ із гранатометів прицільно обстріляли житлові будинки у Верхньоторецькому, - пресцентр ОС 04
Найманці РФ із гранатометів прицільно обстріляли житлові будинки у Верхньоторецькому, - пресцентр ОС 05

"Російські окупанти свідомо вели вогонь на ураження по мирних будинках мирного населення. Їхня мета - знищити не тільки цивільну інфраструктуру прифронтових населених пунктів, а й демонстративно вбивати українських громадян, які живуть поблизу лінії розмежування", - сказано в повідомленні.

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