Березневу сесію Європарламенту скорочують удвічі через коронавірус

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Цього тижня пленарна сесія відбудеться в Брюсселі, а не в Страсбурзі. Але ця сесія відрізнятиметься від інших. Вона буде коротшою, ніж зазвичай, згідно щойно ухваленим рішенням конференції голів (Європарламенту та політичних фракцій)", - сказав прессекретар у понеділок на брифінгу.

"Голови політичних фракцій разом з головою парламенту вирішили скоротити пленарну сесію на цьому тижні в рамках заходів, які приймаються щоб адаптуватися до ситуації, яку ми переживаємо в зв'язку з інфекцією коронавірусу, що охопила світ, включно з ЄС, і знайти баланс між обов'язком Європарламенту виконувати функції і продовжувати грати свою роль у такий важливий момент, а з іншого боку, сприяти тому, щоб максимально уникнути поширення коронавірусу", - пояснив Дук.

Читайте також: У ВООЗ визнали - існує реальна загроза пандемії коронавірусу

Сесія відбудеться увечері в понеділок і у вівторок, 9-10 березня, уточнив він. У понеділок сесію відкриють для узгодження організаційних питань, у вівторок повний робочий день, відбудуться дебати за низкою нагальних тем, зокрема, щодо кризи, викликаної коронавірусом. Плануються дебати з міграційної кризи на грецько-турецькому кордоні і довгострокового бюджетного плану ЄС на 2021-2027 роки.

Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

11 лютого новий коронавірус отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019.