Британський уряд створив спецпідрозділ для боротьби з російськими фейками про COVID-19

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Business Insider.

Чиновники Білого дому звинуватили РФ у створенні тисяч фальшивих акаунтів на Twitter, Facebook і Instagram, щоб поширювати теорії змови про те, що США якимось чином були причиною виникнення вірусу.

У повідомленнях містилися заяви про те, що цей вірус був спробою США "вести економічну війну з Китаєм", що це було біологічною зброєю, розробленою ЦРУ, і що її заохочували, "щоб просувати антикитайські повідомлення".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія поширює фейк, що коронавірус запущений ЦРУ для економічної війни з Китаєм, - Держдепартамент США

Кампанія була вперше виявлена ​​в середині січня, коли в декількох тисячах облікових записів, багато з яких раніше були пов'язані з діяльністю в Росії, були опубліковані "майже ідентичні" повідомлення про коронавірус, згідно зі звітом Центру глобальної взаємодії Державного департаменту.

8 березня уряд Великої Британії оголосив, що створено підрозділ у боротьбі з дезінформацією, який працюватиме з соціальними медіа для "виявлення і реагування" на ці та інші теорії змови, поширювані іноземними державами.

Нагадаємо, згідно зі звітом Держдепу США, оприлюдненим наприкінці лютого, тисячі акаунтів у соціальних мережах, що мають відношення до Росії, могли використовуватися для тиражування дезінформації про те, що за поширенням коронавірусу COVID-19 стоїть ЦРУ. За даними чиновників Державного департаменту США, фейкові акаунти використовують у Twitter, Facebook і Instagram. Повідомлення розміщують декількома мовами. Зокрема, з акаунтів розміщують інформацію, що вірус, який викликає COVID-19, був біологічною зброєю, розробленою Центральним розвідувальним управлінням США щоб вести економічну війну з Китаєм. Багато з цих акаунтів раніше використовувалися, щоб поширювати дружні Росії повідомлення про війну в Сирії і протести "жовтих жилетів" у Франції.