Вивчали досвід прямої демократії, - Разумков приїхав із візитом до Швейцарії

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ВР.

"Мені дуже приємно, що саме наша делегація є першою іноземною для Федеральних Зборів нового скликання. Хочу побажати вам успіхів у подальшій роботі й запевнити, що Україна та Верховна Рада готові всіляко співпрацювати зі Швейцарією задля розвитку двосторонніх відносин", - зазначив голова парламенту.

Він розповів співрозмовницям, що у Верховній Раді України вже сформовано депутатську групу з питань міжпарламентських зв’язків із Швейцарією. "Важливо, що зараз розпочалась активна взаємодія і на рівні посольств, і на рівні парламентських груп дружби. Ми маємо багато перспективних напрямів для спільної роботи, зокрема у сфері імплементації реформ", - зауважив Разумков.

Читайте також: Зеленський у Давосі обговорив із президентом Швейцарії Соммаругою ситуацію на Донбасі й умови для інвестицій. ФОТО

Голова Верховної Ради також висловив вдячність Швейцарії за ефективну економічну співпрацю, яка наразі є між державами. "Ви є локомотивом залучення інвестицій в Україну. Ми раді, що Швейцарія входить до п’ятірки найбільших наших країн-інвесторів, і сподіваємося, що дружні парламентські відносини посилять економічні, і, як наслідок, збільшать обсяг інвестицій", - підкреслив він.

Також під час зустрічі було обговорено питання щодо забезпечення прав людини на окупованих територіях, шляхи врегулювання збройного конфлікту на Донбасі та повернення анексованого Криму, надання підтримки з боку Швейцарії на міжнародних майданчиках, а також можливості вивчення швейцарського досвіду прямої демократії.

Голова Верховної Ради запросив представників парламенту Швейцарії відвідати Україну, а також відвідав засідання Національної Ради й Ради Кантонів Федеральних Зборів Швейцарської Конфедерації.

Як повідомлялося, голова ВР Дмитро Разумков 9-10 березня перебуває у Швейцарії з офіційним візитом.