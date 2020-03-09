Глава ОП Богдан і "слуга народу" Сольський вчинили рейдерське захоплення агрофірми і перерахували гроші в касу партії Зеленського. ВIДЕО

Про це йдеться в розслідуванні Антона Столярова та Анастасії Усенко для Bihus.info, передає Цензор.НЕТ.

Щоб це провернути, зібрали звільнених працівників, які вибрали собі "директора" Наталію Войтенко. Протокол відразу завірила нотаріус (в Києві) і державний реєстратор (в Ірпені). Войтенко отримала 1000 га землі, всю техніку кооперативу і доступ до понад 11 млн грн на рахунках агрокомпанії.

Як з'ясували журналісти, селяни зібралися самі, оскільки юрист із Києва повідомив їм, що тодішній керівник кооперативу не доплачував за оренду землі і виключав зі списку членів. Але такі збори незаконні.

Зерносховища і техніку відразу взяли під контроль люди в камуфляжі без розпізнавальних знаків. На половину отриманої суми Войтенко купує півтори тисячі тонн цементу.

Інформація про рейдерське захоплення кооперативу на Київщині з'явилася навесні 2019 року, жителі села Вільшанська Новоселиця Київської області влаштовували пікети під парламентом, зверталися до всіх владних структур.

Рейдернули агробізнес люди, пов'язані з нардепом від "Слуги народу" Миколою Сольським і ексглавою Офісу президента Андрієм Богданом.

На зборах була людина, яка не має ніякого відношення до того, що відбувається, - юрист Олексій Оленченко. За місяць до зборів він зареєстрував клон захопленого кооперативу. Юрист працював на компанію Сольського.

Скріншот Bihus.info

Журналісти нагадали, що аграрні інтереси об'єднують нардепа з Богданом і Ігорем Пукшиним.



Скріншот Bihus.info

Читайте також: Кількість скарг на рейдерство скоротилася втричі, ще кілька місяців - і про неї можна забути, - Дубілет

Нова директорка видає від кооперативу три довіреності на юридичне представництво. Юристами захопленого підприємства призначають Юрія Козака, Андрія Рубашка та Сергія Матієвського. Одночасно всі троє стають щедрими спонсорами партії "Слуга народу". Разом вносять 5 млн грн - стільки ж, скільки Войтенко вивела з підприємства.

Скріншот Bihus.info

Нагадаємо, у квітні 2019 року Нацполіція повідомляла про те, що в Київській області невідомі в балаклавах зробили спробу захопити аграрний кооператив і зняти з посади главу Вільшанської сільради.