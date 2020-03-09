Тактика захисту у справі MH17 - перекручувати фокус уваги від підозрюваних на інші деталі, - представниця МЗС Золотарьова

Представники України перебували у так званій "гостьовій ложі", звідки бачили виключно суддів і прокурорів, розповіла у коментарі hromadske заступниця директора департаменту МЗС з міжнародного права, учасниця української делегації Оксана Золотарьова, передає Цензор.НЕТ.
"Для української делегації це, з одного боку, важливий день, а з іншого боку, викликає дуже багато почуттів та спогадів про всі наші попередні роки — коли збирали докази, коли працювали над різними процесами у справі МН17. Звичайно, були й дуже зворушливі моменти, особливо коли зачитувався перелік осіб, які загинули", — розповіла Золотарьова.
Також вона прокоментувала позицію адвокатів одного з обвинувачених Олега Пулатова, які стверджували, що питання закриття повітряного простору Україною "не було достатньо розслідувано".
"Недарма нідерландський прокурор на початку своєї промови звертав увагу на те, що це справа не про закриття Україною авіапростору. Це зовсім про інше. Але це тактика лінії захисту — перекручувати фокус уваги з підозрюваних на інші деталі. Ми знаємо, що прокурори дадуть гідну відповідь на запитання, чому Україна не закрила свій повітряний простір", — зазначила Золотарьова.
Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.
19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.
В Амстердамі 8 березня 2020 року узгоджено і затверджено оновлений список членів JIT від України. Від Офісу генерального прокурора в JIT увійшли чотири представники. Групу очолив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який на центральному рівні координує роботу з розслідування міжнародних злочинів.
9 березня 2020 року відбувається перше засідання суду у справі МН17. На засідання не з'явився жоден з підозрюваних. Однак прокурор Фердінандуссе повідомив, що фізична відсутність обвинувачених у залі суду або їхня відмова брати участь у судовому процесі не завадить встановити правду в справі MH17 і винести справедливий вирок.
За його словами, четверо підозрюваних зіграли ключову координуючу роль у транспортуванні, установці "Бука" і вивезенні його назад у Росію. Таким чином вони були настільки втягнуті в процес ураження літака ракетою, що фактично відповідальні за це.