Люди в Ірані повірили, що метанол врятує від коронавірусу: 7 померли, 4 осліпли

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТБ, про це повідомляє іранське агентство IRNA із посиланням на прокуратуру міста Ахваз.

Саме в цьому місті близько 50 осіб вирішили захиститися від коронавірусу таким екстравагантним способом. Результат виявився передбачуваним - сім осіб померло, четверо осліпли.

Прокуратура очікує, що кількість жертв отруєння метанолом зросте. Правоохоронці розслідують цей інцидент і шукають тих, хто поширює подібні чутки.

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Нагадаємо, ВООЗ оприлюднила список поширених міфів про коронавірус і розвінчала їх. У ньому, зокрема міф про те, що в боротьбі з вірусом допоможе обробка всього тіла етанолом або хлорним вапном.

Наголошуємо, це НЕ ДОПОМОЖЕ вам захиститися від китайського коронавірусу.

Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

11 лютого новий коронавірус отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019.