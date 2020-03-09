Через коронавірус Італія ввела карантинні заходи на території всієї країни

Про посилення антикоронавірусних заходів оголосив прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.
Таке рішення італійський уряд ухвалив 9 березня, коли кількість померлих в країні від коронавірусу зросла майже на 100 осіб за добу - до 463. Нові правила не відрізняються від тих, які були раніше введені в регіоні Ломбардія і ще в 11 провінціях на півночі країни.
Нові обмежувальні заходи набудуть чинності з 10 березня. Так, переміщатися всередині Італії можна буде тільки з поважної причини - на роботу, за станом здоров'я або у зв'язку із сімейними обставинами. Також діятиме заборона на публічні збори, щоб не допустити великого скупчення людей.
Конте також уточнив, що тимчасово скасовано всі спортивні змагання на території країни.
За інформацією Італійського олімпійського комітету, всі спортивні змагання в країні припинено до 3 квітня. Італійські футбольні клуби і далі виступатимуть в єврокубках, але їхні домашні матчі відбуватимуться з порожніми трибунами.