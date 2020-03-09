Через коронавірус Італія ввела карантинні заходи на території всієї країни

Про посилення антикоронавірусних заходів оголосив прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Таке рішення італійський уряд ухвалив 9 березня, коли кількість померлих в країні від коронавірусу зросла майже на 100 осіб за добу - до 463. Нові правила не відрізняються від тих, які були раніше введені в регіоні Ломбардія і ще в 11 провінціях на півночі країни.

Нові обмежувальні заходи набудуть чинності з 10 березня. Так, переміщатися всередині Італії можна буде тільки з поважної причини - на роботу, за станом здоров'я або у зв'язку із сімейними обставинами. Також діятиме заборона на публічні збори, щоб не допустити великого скупчення людей.

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Конте також уточнив, що тимчасово скасовано всі спортивні змагання на території країни.

За інформацією Італійського олімпійського комітету, всі спортивні змагання в країні припинено до 3 квітня. Італійські футбольні клуби і далі виступатимуть в єврокубках, але їхні домашні матчі відбуватимуться з порожніми трибунами.